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Дальнее зарубежье 11.02.2023 14:06

Президент Финляндии уверен, что страна вступит в НАТО к июлю

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Финляндия и Швеция станут членами НАТО к июлю, передает агентство STT.

По его словам, если членство не будет достигнуто к лету, это сделает весь процесс вступления в НАТО "еще более сомнительным".

Сейчас страны ждут ратификации своих заявок Турцией.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что США уверены в скором вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Он отметил, что, по мнению Вашингтона, Финляндия и Швеция готовы вступить в НАТО и что они предприняли значительные шаги для разрешений трудностей, возникших у Турции по отношению к этим двум странам. Альянс должен приветствовать Швецию и Финляндию "как можно скорее", подчеркнул Блинкен.

Власти Турции заявляли, что готовы одобрить членство Финляндии в НАТО, но не Швеции. В МИД Турции при этом заявляли, что не получали от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке.

В.Алиев

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, ТУРЦИЯ


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