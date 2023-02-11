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Дальнее зарубежье 11.02.2023 14:58

Власти сравнили силу землетрясения в Турции со взрывом 500 атомных бомб

С точки зрения последствий землетрясение в Турции сопоставимо со взрывом 500 ядерных бомб. Об этом в субботу заявил глава департамента по минимизации рисков Управления по чрезвычайным ситуациям страны Орхан Татар.

"Продолжительность землетрясения составила 2 минуты. При этом разрушительный эффект от него сравним со взрывом 500 атомных бомб", - заявил Татар.

6 февраля в Турции и Сирии произошло несколько землетрясений. После первого землетрясения в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш магнитудой 7,7 произошло в общей сложности еще 312 подземных толчков. На данный момент известно о гибели свыше 20 тыс. человек.

В.Алиев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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