В Азербайджане за сутки выявлено 15 случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 15 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 210, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 21 случай.

За 24 часа от COVID-19 никто не умер (накануне - 1).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 98 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 817 тыс. 965 человек (+21 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 147 человек.

За сутки медики провели 1147 тестов на коронавирус против 980 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 504 тыс. 181 тест на COVID-19.

В.Алиев