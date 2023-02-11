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Социум 11.02.2023 16:39

Медперсонал Азербайджанской Армии продолжает свою деятельность в Кахраманмараше

Военно-медицинский персонал Азербайджанской Армии, командированный в Турцию, продолжает свою деятельность в Кахраманмараше.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

С момента прибытия в Турцию медицинским персоналом Азербайджанской Армии уже выполнено 25 хирургических операций, проведены обследования и оказана амбулаторная помощь 196 пострадавшим от землетрясения.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, АРМИЯ, МЕДПЕРСОНАЛ


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