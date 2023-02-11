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Регион 11.02.2023 17:35

Спасатели из Германии приостановили работы в Турции из-за ситуации с безопасностью

Немецкие спасатели из Ведомства технического содействия (THW - германский аналог МЧС) и организации I.S.A.R Germany (International Search and Rescue) временно приостановили работы в пострадавшей от землетрясения провинции Хатай в Турции связи с ухудшением там ситуации с безопасностью. Об этом сообщает агентство DPA.

Отмечается, что спасатели из Германии остались 11 февраля в общем лагере, организованном в городе Кырыкхан, однако при необходимости готовы выехать на место при появлении новых сведений о выживших.

В I.S.A.R заявили, что в зоне бедствия "скорбь уступает место ярости". По данным THW ухудшение ситуации с безопасностью на месте ЧП произошло в том числе из-за нехватки продуктов питания и проблемы водоснабжения.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое, по словам президента Эрдогана, стало самым мощным с 1939 года. В тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Впоследствии афтершоки раздались в Сирии, где также погибли люди, в Иране и ряде других стран региона.

По последним данным, в результате землетрясении в Турции погибли 20 937, пострадали 80 088 человек.

В.Алиев

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТУРЦИЯ, СПАСАТЕЛИ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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