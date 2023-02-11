Китай намерен утроить количество ядерных боеголовок к 2035 году

Китай собирается утроить количество ядерных боеголовок к 2035 году и довести их число до 900. Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на неназванные источники в КНР.
По данным агентства, увеличение ядерного арсенала страны пройдет в два этапа. К 2027 году число боеголовок в Китае доведут до 550, а к 2035 году - до 900. Источники отмечают, что председатель КНР Си Цзиньпин уже одобрил данный план наращивания ядерного потенциала.
В Китае решились на такой шаг из-за обострения отношений с США и напряженной ситуации вокруг Тайваня.
По данным доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), все страны "ядерного клуба" продолжают активно развивать программы, связанные с ядерным оружием. В ближайшие десять лет число ядерного оружия в мире значительно вырастет.
В.Алиев
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