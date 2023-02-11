Нидерланды обвинили Германию в отказе одобрить передачу Leopard 2 Украине

Власти Нидерландов не могут получить от Германии разрешение на поставку Украине танков Leopard 2, которыми пользуется голландская армия. Об этом пишет немецкое издание Bild.

В аренде у Нидерландов находится 18 немецких танков Leopard. Власти страны заявили о планах окончательно выкупить танки у Германии и затем передать украинским военным. Однако, по словам министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, ФРГ не дает разрешение на передачу танков.

В то же время представители немецкого правительства, в том числе министр обороны Борис Писториус, утверждают, что не получали от Нидерландов никаких запросов по поводу танков.

В.Алиев