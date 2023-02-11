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Дальнее зарубежье 11.02.2023 20:59

Нидерланды обвинили Германию в отказе одобрить передачу Leopard 2 Украине

Власти Нидерландов не могут получить от Германии разрешение на поставку Украине танков Leopard 2, которыми пользуется голландская армия. Об этом пишет немецкое издание Bild.

В аренде у Нидерландов находится 18 немецких танков Leopard. Власти страны заявили о планах окончательно выкупить танки у Германии и затем передать украинским военным. Однако, по словам министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, ФРГ не дает разрешение на передачу танков.

В то же время представители немецкого правительства, в том числе министр обороны Борис Писториус, утверждают, что не получали от Нидерландов никаких запросов по поводу танков.

В.Алиев

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ТАНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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