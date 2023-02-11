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СНГ 11.02.2023 21:33

Подоляк: только 9% из почти 1,5 тыс. мировых компаний покинули рынок России за год войны против Украины

За почти год войны РФ против Украины, только 9% из почти полутора тысяч мировых компаний покинули рынок России, отмечает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Среди оставшихся работать в России западных компаний наибольшую долю составляют немецкие (19,5%), 12,4% – американские, 7% – японские», - написал Подоляк в телеграмм.

По его словам, в частности, в РФ остались работать: METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter&Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Байер, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit и др.

Подоляк отметил, что некоторые западные банки «вообще за год полномасштабной войны получили сверхприбыли в России». «Raiffeisen увеличил прибыль в России на 313%. За 2022 год прибыль российского филиала составила 474 миллиона евро, и это самая большая сумма среди филиалов Юго-Восточной Европы», - отметил Подоляк.

«Работая в России, международные компании платят в российский госбюджет налоги, используемые для производства продукции оборонно-промышленного комплекса. Общая годовая выручка этих 1200+ компаний в России – почти $290 млрд. Это пятая часть ВВП России», отмечает советник главы Офиса президента Украины.

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Тэги: ПОДОЛЯК, КОМПАНИИ, РОССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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