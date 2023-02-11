Во Франции против пенсионной реформы на протесты вышли до 1 млн человек

МВД Франции объявило, что в субботу в четвертый день протестов французов против пенсионной реформы в целом по стране приняли участие 963 тыс. человек, передает телеканал BFMTV.
Крупнейшее профсоюзное объединение Франции Всеобщая конфедерация труда (CGT) назвала свою цифру - более 2,5 млн участников. В предыдущий "день мобилизации" 7 февраля власти указывали цифру 757 тыс., CGT - 2 млн.
Префектура Парижа насчитала 93 тыс. протестовавших в столице. CGT заявляет о 500 тыс. манифестантов. Соответствующие цифры 7 февраля объявлялись как 57 тыс. и 400 тыс.
Газета Le Figaro пишет, что рекордное количество участников протеста в этот раз отмечено в целом ряде французских городов. В частности, в субботу значительно больше участников по сравнению с 7 февраля вышли на улицы Лиона, Бордо, Тулузы, Монпелье, Ренна, Тура, Тулона.
Профсоюзы озвучили угрозу общенациональной забастовки 7 марта, когда они намерены "полностью остановить Францию во всех секторах", если их требование отказаться от реформы в ее нынешнем виде не будет услышано.
Лидер CGT Филипп Мартинез заявил, что "мяч на половине поля президента республики и правительства, от них зависит, будет ли усиливаться движение (протеста), становиться все более жестким, или они примут к сведению нынешнюю мобилизацию".
В свою очередь руководитель другого профсоюзного объединения - Французской демократической конфедерации труда (CFDT) Лоран Берже отметил, что заявление "об ужесточении (действий) 7 марта дает им (властям) немного времени, если они захотят отреагировать".
Ряд акций, в том числе в Париже, сопровождался попытками радикалов и хулиганов устроить беспорядки и стычки с полицией. Правоохранителям, применявшим спецсредства, удавалось контролировать ситуацию.
10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Предполагается, что устанавливаемый возрастной порог выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 62 лет до 64 по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года. Применяться новый режим будет, начиная с поколений французов, родившихся в сентябре 1961 года или после.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял в ходе избирательной кампании в 2022 году о решимости провести пенсионную реформу до конца своего второго президентского мандата.
В понедельник, 6 февраля, в Национальном собрании Франции началось рассмотрение правительственного проекта пенсионной реформы.
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