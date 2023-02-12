Неопознанный объект сбит авиацией в небе над Канадой

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что американский истребитель сбил неопознанный объект в воздушном пространстве страны над Юконом.
"Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки - ИФ) сбил объект над Юконом. Канадские и американские самолеты были подняты в воздух, и американский F-22 успешно поразил объект", - написал Трюдо в твиттере.
Агентство Associated Press отмечает, что перед этим Трюдо побеседовал по телефону с президентом США Джо Байденом.
Позднее Пентагон сообщил, что после телефонного разговора между Трюдо и Байденом президент США "разрешил американским истребителям, приписанным к NORAD, сотрудничать с Канадой для уничтожения высотного воздушного объекта над Северной Канадой".
В сообщении говорится, что "для получения более детальной информации об объекте ФБР будет тесно сотрудничать с Королевской канадской конной полицией".
Ранее два объекта были сбиты американскими ВВС над территорией США - у побережья Южной Каролины и над Аляской.
По меньшей мере, первый из них, по утверждению Пентагона, был разведывательным. Его появление в воздушном пространстве США привело к дипломатическому скандалу между двумя странами, госсекретарь США Энтони Блинкен даже отложил намечавшийся на начало февраля визит в Пекин, обвинив Китай в "нарушении суверенитета" Соединенных Штатов.
Китайская сторона заявила, что аэростат представлял собой метеозонд, и объяснила его появление над территорией США форс-мажорными обстоятельствами. После того, как аэростат был сбит, Пекин заявил официальный протест, а министр обороны КНР Вэй Фэнхэ отказался от беседы с главой Пентагона Ллойдом Остином.
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