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Дальнее зарубежье 12.02.2023 10:19

Министры обороны США и Украины обсудили вопросы поставок Киеву артиллерии и средств ПВО

Министры обороны США Ллойд Остин и Украины Алексей Резников по телефону обсудили вопросы, касающиеся поставок Западом Киеву артиллерии и средств ПВО как приоритетных вопросов, которые будут подняты на заседании Контактной группы по обороне Украины (UDCG), сообщил Пентагон.

"Министр обороны Остин провел телефонную беседу с министром обороны Украины Резниковым относительно приоритетов для обсуждения на заседании Контактной группы по обороне Украины на следующей неделе в Брюсселе, включая противовоздушную оборону и артиллерию", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стороны также подчеркнули "важность того, чтобы средства, обещанные UDCG в прошлом месяце, были доставлены на поле боя как можно быстрее".

Резников "представил обновленную информацию о положении дел на местах на Украине", сообщил Пентагон.

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Тэги: США, УКРАИНА, МИНОБОРОНЫ, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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