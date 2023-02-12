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Внешняя политика 12.02.2023 09:31

Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Егиипет

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл в воскресенье с рабочим визитом в Египет.

Об этом сообщили в МИД.

В рамках визита планируются двусторонние встречи Байрамова, а также участие Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения в международной конференции на высоком уровне Лиги арабских государств на тему "Поддержка города Иерусалим и его населения".

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕГИПЕТ, МИД, ВИЗИТ, БАЙРАМОВ


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