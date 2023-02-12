Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Егиипет

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл в воскресенье с рабочим визитом в Египет.

Об этом сообщили в МИД.

В рамках визита планируются двусторонние встречи Байрамова, а также участие Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения в международной конференции на высоком уровне Лиги арабских государств на тему "Поддержка города Иерусалим и его населения".

В.Алиев