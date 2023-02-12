Сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов в Турции 51 человека

Сотрудники МЧС Азербайджана, задействованные в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции, спасли из-под завалов в провинции Кахраманмараш 51 человека.
"Спасатели МЧС в результате поисково-спасательных операций, проведенных на территории провинции Кахраманмараш, серьезно пострадавшей от землетрясения, вытащили живыми из-под завалов 51 человек", - сообщает МЧС.
По данным ведомства, в результате спасательных работ также были извлечены тела 518 погибших.
Как сообщалось ранее, мощное землетрясение произошло в понедельник утром в Турции, в результате которого погибли свыше 24 тыс. человек. В ликвидации его последствий задействованы 725 сотрудников МЧС Азербайджана, в том числе 34 медика.
В.Алиев
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