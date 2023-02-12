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Социум 12.02.2023 10:40

Сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов в Турции 51 человека

Сотрудники МЧС Азербайджана, задействованные в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции, спасли из-под завалов в провинции Кахраманмараш 51 человека.

"Спасатели МЧС в результате поисково-спасательных операций, проведенных на территории провинции Кахраманмараш, серьезно пострадавшей от землетрясения, вытащили живыми из-под завалов 51 человек", - сообщает МЧС.

По данным ведомства, в результате спасательных работ также были извлечены тела 518 погибших.

Как сообщалось ранее, мощное землетрясение произошло в понедельник утром в Турции, в результате которого погибли свыше 24 тыс. человек. В ликвидации его последствий задействованы 725 сотрудников МЧС Азербайджана, в том числе 34 медика.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, МЧС


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