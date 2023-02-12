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Дальнее зарубежье 12.02.2023 12:10

В Израиле более 80 тыс. человек вышли на протесты в связи с судебной реформой

В Израиле более 80 тыс. человек вышли на протесты в связи с судебной реформой, инициированной новым правительством во главе с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху, сообщает газета Haaretz.

"Более 80 тысяч демонстрантов собрались на улицах по всему Израилю вечером в субботу, чтобы осудить планы по ослаблению судебной системы страны", - указано в сообщении.

Отмечается, что в Тель-Авиве на протесты вышли 50 тыс. человек, в Хайфе - 10 тыс. Также протесты продолжаются в Беэр-Шеве, Ашдоде, Бейт-Шемеше, Кфар-Саве и других городах Израиля.

Демонстрации против нового правительства Нетаньяху и его реформистских планов стартовали в Израиле в начале января. В частности, противники премьера выступили против судебной реформы, которая предполагает ограничение полномочий Высшего суда справедливости в отношении законов и решений правительства, а также предоставление кабмину контроля над отбором судей.

В.Алиев

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРОТЕСТЫ, РЕФОРМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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