Самолет Дубай-Махачкала совершил экстренную посадку в Баку

Капитан воздушного судна авиакомпании flyDubai, выполнявшего рейс по маршруту Дубай - Махачкала, из-за сильного тумана в аэропорту назначения направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на посадку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. Самолет Boeing 737 приземлился в бакинском аэропорту в 03:52 по местному времени. Пассажиры и экипаж рейса на данный момент находятся в транзитной зоне бакинского аэропорта. В.Алиев

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