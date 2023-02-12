Самолет Дубай-Махачкала совершил экстренную посадку в Баку

Капитан воздушного судна авиакомпании flyDubai, выполнявшего рейс по маршруту Дубай - Махачкала, из-за сильного тумана в аэропорту назначения направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на посадку.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
Самолет Boeing 737 приземлился в бакинском аэропорту в 03:52 по местному времени.
Пассажиры и экипаж рейса на данный момент находятся в транзитной зоне бакинского аэропорта.
В.Алиев
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