МИД Азербайджана призвал ООН принять меры для привлечения к ответственности Армении за военные преступления

"Армения сейчас злоупотребляет правозащитными механизмами ООН, в том числе Управлением Верховного комиссара по правам человека, договорными органами и мандатариями, подвергая их своей лживой пропаганде", заявил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление пресс-секретаря МИД Армении Ваана Унаняна о том, что Азербайджан якобы проигнорировал обращение специальных мандатариев Совета ООН по правам человека в отношении Азербайджана и не предоставил разъяснения о мнимых военных преступлениях, якобы совершенных вооруженными силами Азербайджана.

Гаджизаде отметил, что данное заявление МИД Армении является еще одним примером лицемерия страны, которая вот уже на протяжении десятилетий нарушает фундаментальные права почти миллиона азербайджанцев, совершает многочисленные военные преступления и массовые расправы над военными и гражданскими лицами.

По словам Гаджизаде, армянская сторона в искаженном виде использует очередной запрос мандатариев ООН к Азербайджану, и это направлено на сокрытие военных преступлений, совершенных Арменией против Азербайджана и азербайджанцев, и отвлечение внимания международного сообщества.

"Следует отметить, что Азербайджан всегда серьезно относился к своим международным обязательствам и в этом контексте верен своим обязательствам, вытекающим из международных конвенций и международного гуманитарного права. В отличие от Армении, Азербайджан расследует некоторые заявления о нарушении требований международного гуманитарного права во время военных операций и отвечает на соответствующие запросы в рамках своих международных обязательств", - подчеркнул представитель МИД Азербайджана.

"Мы решительно осуждаем попытки Армении ввести в заблуждение международное сообщество и скрыть свою ответственность путем распространения необоснованных претензий.Мы требуем, чтобы Армения выполняла свои международные обязательства и чтобы лица, виновные в многочисленных военных преступлениях, были привлечены к ответственности перед законом, и призываем соответствующие структуры ООН принять необходимые меры в этом направлении", - добавил Гаджизаде.

В.Алиев