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Дальнее зарубежье 12.02.2023 14:29

В турецком Хатае спустя 149 часов из-под завалов спасли мужчину

В турецком Хатае спустя 149 часов после разрушительных землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше из-под завалов спасли 35-летнего мужчину.

Мустафа Сарыгуля из-под завалов шестиэтажного здания в районе Антакья извлекали около пяти часов.

Поисково-спасательным бригадам помогали военные и команды из Румынии.

Мужчине оказали первую помощь и передали медикам.

В понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 - 7,6 баллов).

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 24,6 тыс. человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

В.Алиев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, СПАСЕНИЕ


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