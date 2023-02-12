Власти Турции возложили ответственность на строительные компании за обрушение некоторых зданий при недавнем землетрясении

Ордера на задержание более сотни сотрудников строительных компаний, которые возводили ряд домов, рухнувших во время недавнего мощного землетрясения, выписаны в Турции, сообщает в воскресенье Associated Press (АР).

"Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что выданы ордера на задержание 131 человека, их подозревают в том, что некоторые здания рухнули по их вине", - пишет агентство.

"В министерстве юстиции Турции также заявили, что правосудие настигнет всех, на ком лежит ответственность (за обрушение зданий), при этом сотрудники прокуратуры уже начали сбор образцов материалов, из которых были построены некоторые рухнувшие здания", - отмечает АР.

Агентство напоминает, что накануне минюст Турции объявил о планах создания специальной группы, которая займется сбором свидетельств и выявлением недобросовестных подрядчиков, а также архитекторов, геологов и инженеров, по вине которых могли рухнуть некоторые здания.

Жертвами землетрясения на юго-востоке Турции, которое произошло ранее на этой неделе, стали более 24,6 тыс. человек.