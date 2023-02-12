Азербайджан подтвердил приверженность мирному урегулированию палестино-израильского конфликта на основе модели двух государств

В рамках рабочего визита в Египет министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в международной конференции высокого уровня Лиги арабских государств на тему "Поддержка города Иерусалим и его населения".

Как сообщили в МИД, выступая на конференции, Байрамов заявил о важности решения палестинского вопроса в соответствии с международно-правовыми нормами, Уставом Организации Объединенных Наций (ООН) и соответствующими резолюциями. В этой связи была подчеркнута важность продолжения совместных дипломатических усилий для достижения международного консенсуса в решении вопроса.

Министр сказал, что Азербайджан поддерживает мирное урегулирование палестино-израильского конфликта на основе модели двух государств. Выражена уверенность, что защита Иерусалима, где находятся святыни 3-х религий, будет способствовать мирному сосуществованию здесь населения в будущем.

Глава МИД Азербайджана также пригласил участников конференции принять участие на высшем уровне в Саммите Контактной группы ДН по борьбе с COVID-19, который состоится в следующем месяце в Баку, и станет важной возможностью для обсуждения темы глобального восстановления в постпандемийный период.

Затем участники конференции обменялись мнениями по вопросам повестки дня.

В.Алиев