В Азербайджане незначительный суточный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 19 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 229, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 15 случаев.

За 24 часа, как и накануне, от COVID-19 никто не умер.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 98 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 817 тыс. 981 человек (+16 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 150 человек.

За сутки медики провели 937 тестов на коронавирус против 1147 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 505 тыс. 118 тестов на COVID-19.

В.Алиев