Глава МИД Азербайджана встретился с коллегами из Катара и Кувейта

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Египет встретился с главами МИД Кувейта шейхом Салемом Абдуллой аль-Джабером ас-Сабахом и Катара Солтаном бин Саад Аль-Мурайи.
В ходе встречи с кувейтским министром Байрамов подчеркнул, что отношения между двумя странами исторически строятся на принципах дружбы.
Констатировав успешное развитие двусторонних и многосторонних отношений, министр рассказал о важности сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных организаций.
Стороны также обсудили возможные перспективы сотрудничества в сфере туризма, науки, образования, культуры и других сферах.
Во время встречи с главой МИД Катара были обсуждены вопросы повестки дня и перспективы развития сотрудничества в различных сферах.
Была подчеркнута важность сотрудничества в сфере экономики, торговли, инвестиций, финансов, промышленности, энергетики, транспорта, образования, туризма, культуры и других сферах.
Стороны также обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.
В.Алиев
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