В Польшу прибыли американские дроны MQ-9A Reaper

Польская армия получила в лизинг американские беспилотники MQ-9A Reaper, сообщил в воскресенье министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"В Польшу доставлены беспилотники MQ-9A Reaper, рассчитанные на полеты на средних высотах в течение длительного времени", - написал Блащак в твиттере, не уточнив, о каком количестве машин идет речь.

"Они поступят на вооружение польских ВВС, и в том числе их будут использовать для разведывательных миссий на восточной границе страны", - добавил министр.