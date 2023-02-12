Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.02 $/bbl +/- WTI 79.72 +1.66 Brent 86.39 +1.89

Дальнее зарубежье 12.02.2023 18:59

В Польшу прибыли американские дроны MQ-9A Reaper

Польская армия получила в лизинг американские беспилотники MQ-9A Reaper, сообщил в воскресенье министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"В Польшу доставлены беспилотники MQ-9A Reaper, рассчитанные на полеты на средних высотах в течение длительного времени", - написал Блащак в твиттере, не уточнив, о каком количестве машин идет речь.

"Они поступят на вооружение польских ВВС, и в том числе их будут использовать для разведывательных миссий на восточной границе страны", - добавил министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПОЛЬША, США, БЕСПИЛОТНИКИ, ПОСТАВКА


Похожие новости


На территории Польши около 10 тыс. американских военных Байден 20-22 февраля посетит Польшу Байден еще не принял решения о поездке в Польшу Маловероятно, что упавшая в Польше ракета запущена из России - Байден Вице-президент США обсудила с польским премьером вопросы американского военного присутствия и помощь Украине - Белый дом Качиньский заявил, что Варшава хочет увеличения контингента США в Европе Байден встретился с американскими военными в Польше США сообщили Польше, что не поддерживают идею передачи Украине самолетов МиГ-29 - Пентагон Блинкен заявил о поддержке идеи передачи Польшей боевых самолётов для Украины На юго-востоке Польши начались польско-американские учения

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az