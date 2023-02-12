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Регион 12.02.2023 20:52

В Грузии произошло четыре землетрясения за сутки

Грузинские сейсмологи за последние 24 часа зафиксировали четыре землетрясения, три из которых произошли на западе Грузии и одно - на юге.

Как сообщил в воскресенье Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии, на юге землетрясение магнитудой 3,1 было зафиксировано в 17:55 по тбилисскому времени.

В частности, сообщается, что эпицентр располагался в двух километрах от города Ахалкалаки (край Самцхе-Джавахети) в районе села Дилиска.

Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км.

Ранее в воскресенье два землетрясения магнитудами 4,4 и 3,3 были зафиксированы на западе Грузии.

По информации центра, в обоих случаях эпицентр располагался недалеко от курорта Бахмаро (поселок городского типа в Чохатаурском муниципалитете края Гурия).

Накануне вечером в том же районе в крае Гурия произошло землетрясение магнитудой 4,3.

Данных о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате произошедших землетрясений пока нет.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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