На территории Польши около 10 тыс. американских военных

На территории Польши сейчас находятся около 10 тыс. американских военных, сообщил польский президент Анджей Дуда.

"Мы сделали все, чтобы вступить в НАТО, именно для того, чтобы получить гарантию статьи 5 Договора (Статья 5 Североатлантического договора предусматривает, что нападение на одного участника НАТО является нападением на альянс в целом и вызывает ответ со стороны всех его членов - ИФ). Речь идет не только о словах. Сегодня в рамках усиленного присутствия НАТО на восточном фланге на нашей земле находится почти 10 тыс. военнослужащих США", - сказал Дуда в интервью французскому изданию Le Figaro, текст которого в воскресенье приводит пресс-служба польского президента.

"Польша расширяет свои оборонительные возможности. Мы покупаем вооружение. В 2023 году мы будем тратить на оборону более 4% ВВП. Это вдвое больше, чем ожидается от союзников по НАТО. Сегодня мы строим общую безопасность, один за всех, все за одного", - добавил президент Польши.