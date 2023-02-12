Столтенберг намерен к октябрю покинуть пост генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, занимающий этот пост девятый год - с 2014 года, не желает больше очередного продления своего мандата возглавить Североатлантический альянс, сообщила в воскресенье Le Figaro со ссылкой на официального представителя организации Оану Лунгеску.
"Мандат генерального секретаря продлевался три раза, и он прослужил в общей сложности в течение почти девяти лет", - приводит издание слова пресс-секретаря.
По ее словам, "у него нет намерения просить нового продления своего мандата".
Газета напоминает, что в марте 2022 года лидеры государств-членов Североатлантического альянса приняли решение продлить мандат Столтенберга до 30 сентября 2023 года. В то время было объявлено о том, что после Брюсселя он возглавит центробанк Норвегии. Однако, отмечает Le Figaro, генсек НАТО отказался от этого поста.
Бывший норвежский премьер-министр, которому в марте исполнится 64 года, возглавил альянс в октябре 2014 года.
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