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Регион 13.02.2023 09:28

Несмотря на санкции, РФ выполняет все обязательства по экспорту оружия - глава ФСВТС

Несмотря на западные санкции, Россия продолжает выполнять все взятые на себя обязательства в сфере экспорта вооружений, сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Несмотря на санкции, Россия выполняет все обязательства по текущим контрактам и предлагает новые направления, проекты сотрудничества в военно-технической сфере", - заявил Шугаев.

Ранее сообщалось, что в последние годы портфель экспортных заказов на российское оружие сохраняется на уровне $50 млрд, ежегодно РФ экспортирует вооружение на сумму около $14-15 млрд.

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Тэги: РОССИЯ, ОРУЖИЕ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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