Несмотря на санкции, РФ выполняет все обязательства по экспорту оружия - глава ФСВТС

Несмотря на западные санкции, Россия продолжает выполнять все взятые на себя обязательства в сфере экспорта вооружений, сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.
"Несмотря на санкции, Россия выполняет все обязательства по текущим контрактам и предлагает новые направления, проекты сотрудничества в военно-технической сфере", - заявил Шугаев.
Ранее сообщалось, что в последние годы портфель экспортных заказов на российское оружие сохраняется на уровне $50 млрд, ежегодно РФ экспортирует вооружение на сумму около $14-15 млрд.
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