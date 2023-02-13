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Дальнее зарубежье 13.02.2023 10:08

Портфель заказов Индии на российское оружие превышает $10 млрд - глава ФСВТС

Портфель заказов на поставку в Индию российского вооружения и военной техники превышает $10 млрд, сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Несмотря на беспрецедентное давление на Индию со стороны стран Запада во главе с США в связи с проводимой Россией специальной операцией на Украине, она продолжает оставаться одним из основных партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества. Портфель заказов составляет более 10 млрд долларов США", - заявил Шугаев.

По его словам, традиционные партнеры РФ в Индии, Китае и странах Юго-Восточной Азии "по-прежнему проявляют заинтересованность в приобретении российской продукции военного назначения".

В частности, потенциальных заказчиков интересуют зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", комплексы "Оса", "Куб/Квадрат", "Печора", "Стрела", "Тунгуска" и "Панцирь", а также истребители семейств Су-30 и МиГ-29, вертолеты Ми-17, Ми-24, Ми-35, Ка-28 и Ка-31, беспилотники "Орлан-10Е" и комплексы по борьбе с дронами, сказал глава ФСВТС.

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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, ВООРУЖЕНИЯ, ЗАКАЗ


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