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Макроэкономика 13.02.2023 10:38

Дефицит бюджета США за четыре месяца фингода вырос в 1,8 раза

Дефицит госбюджета США в январе составил $38,784 млрд по сравнению с профицитом в размере $118,7 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета снизились на 3,8% - до $447,288 млрд.

Расходы взлетели на 40,3% и достигли $486,072 млрд. В основном это было обусловлено разовыми выплатами в Central States Pension Fund. Кроме того, расходы на социальные пособия повысились на 12%, процентные выплаты по госдолгу - на 18%.

Между тем за четыре месяца 2023 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось почти в 1,8 раза (на 77,7%) относительно аналогичного периода годом ранее - до $460,2 млрд.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода сократился на 2,9%, составив $1,473 трлн. Расходы повысились на 8,8% - до $1,933 трлн.

Как сообщалось, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2022 фингода сократилось вдвое и составило $1,375 трлн.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.

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Тэги: США, БЮДЖЕТ, ДЕФИЦИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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