Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.02 $/bbl +/- WTI 79.72 +1.66 Brent 86.39 +1.89

Дальнее зарубежье 13.02.2023 09:45

Президент Израиля призвал правительство прислушаться к требованиям участников протестов во избежание социального коллапса

Президент Израиля Ицхак Герцог в речи по телевидению в воскресенье предупредил, что страна находится на грани "конституционного и социального коллапса" в результате многотысячных протестов против продвигаемой правительством судебной реформы и призвал кабинет министров прислушаться к требованиям протестующих.

"Отсутствие диалога разрывает нас на части изнутри, и я говорю вам громко и ясно: эта пороховая бочка вот-вот взорвется. Это чрезвычайная ситуация", - заявил Герцог.

Он отметил, что существует серьезная обеспокоенность тем, что изменения, запланированные правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху, настолько радикальны, что вызывают сомнения в будущем демократии Израиля, его привлекательности для иностранных инвесторов и связях с союзниками.

В частности, Нетаньяху и его сторонники хотят повысить роль правительства в назначении судей и значительно ограничить полномочия Верховного суда.

СМИ обращают внимание, что протесты против судебной реформы проходят на фоне роста насилия между израильтянами и палестинцами в Иерусалиме и на западном берегу Иордана.

В связи с этим Герцог заявил: "Угрозы извне достаточно велики" и отметил необходимость совместной работы и переговоров, направленных на достижение компромисса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az