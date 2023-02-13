Президент Израиля призвал правительство прислушаться к требованиям участников протестов во избежание социального коллапса

Президент Израиля Ицхак Герцог в речи по телевидению в воскресенье предупредил, что страна находится на грани "конституционного и социального коллапса" в результате многотысячных протестов против продвигаемой правительством судебной реформы и призвал кабинет министров прислушаться к требованиям протестующих.
"Отсутствие диалога разрывает нас на части изнутри, и я говорю вам громко и ясно: эта пороховая бочка вот-вот взорвется. Это чрезвычайная ситуация", - заявил Герцог.
Он отметил, что существует серьезная обеспокоенность тем, что изменения, запланированные правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху, настолько радикальны, что вызывают сомнения в будущем демократии Израиля, его привлекательности для иностранных инвесторов и связях с союзниками.
В частности, Нетаньяху и его сторонники хотят повысить роль правительства в назначении судей и значительно ограничить полномочия Верховного суда.
СМИ обращают внимание, что протесты против судебной реформы проходят на фоне роста насилия между израильтянами и палестинцами в Иерусалиме и на западном берегу Иордана.
В связи с этим Герцог заявил: "Угрозы извне достаточно велики" и отметил необходимость совместной работы и переговоров, направленных на достижение компромисса.
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