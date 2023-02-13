На терминале Джейхан возобновилась погрузка азербайджанской нефти в танкера, приостановленная после землетрясения на юге Турции

На терминале Джейхан возобновилась погрузка в танкера азербайджанской нефти, приостановленная после разрушительного землетрясения на юге Турции 6 февраля, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании BP.

«Загрузка в танкера азербайджанской нефти на терминале Джейхан возобновилась в воскресенье днем», - сообщили в компании.

Как сообщалось, после землетрясения на юге Турции экспорт азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и загрузка на терминал Джейхан продолжались, но операции по загрузке этой нефти в танкера были временно приостановлены. При этом, грузоотправители нефти, транспортируемой по БТД, осведомлены о форс-мажорных обстоятельствах с отгрузкой в Джейхане.

«Операции по погрузке нефти в танкера возобновились после оценки возможного ущерба, проведения необходимых ремонтных работ и проверок полной сохранности причальных сооружений», - добавили в BP.

Как сообщалось, работа турецкого нефтяного терминала Джейхан была приостановлена после землетрясения в Турции, унесшего по последним данным жизни уже около 30 тыс. человек.

По нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка нефти ряда других стран региона Каспийского моря.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Акционерами BTC Co. являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), TotalEnergies (5%) и ONGCVidesh (2,36%).

Н.Аббасова