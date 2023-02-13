Азербайджан в январе увеличил экспорт газа на 12%, в Европу – на 25%

Азербайджан в январе 2023 года увеличил экспорт газа на 12% - до 2,2 млрд кубометров, сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", Шахбазов в своем твиттере написал, что в январе 2023 года год экспорт азербайджанского газа в Европу составил 1 млрд кубометров (рост на 25% по сравнению с показателем января 2022г – ИФ) или 45% всех поставок из Азербайджана.
Поставки газа в Турцию составили 0,9 млрд кубометров (41% всего экспорта), в Грузию – 0,3 млрд кубометров (14% всего экспорта). При этом, по газопроводу TANAP в Турцию в отчетный период транспортировано 0,5 млрд кубометров газа.
Как сообщалось ранее, в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).
На 2023 год экспорт газа планируется на уровне 24 млрд кубометров, из которых около 12 млрд кубометров - в Европу.
Н.Аббасова
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