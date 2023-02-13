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ТЭК 13.02.2023 11:01

Совет ЕЭК 15 февраля рассмотрит формирование общего рынка нефти и кооперацию в электромобилестроении

Заседание Совета Евразийской экономической комиссии с участием вице-премьеров стран Евразийского экономического союза состоится 15 февраля, сообщили госагентству БелТА в пресс-службе ЕЭК в понедельник.

"Всего в повестку заседания внесено более 20 вопросов. В частности, планируется обсудить подготовку проекта договора о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, содержащего в том числе единые правила доступа к услугам по транспортировке нефти и (или) нефтепродуктов по системам, расположенным в союзных государствах; определить организацию, осуществляющую централизованную торговлю электроэнергией на сутки вперед на общем электроэнергетическом рынке союза", - говорится в сообщении.

"Будут рассмотрены меры по развитию кооперационного сотрудничества стран ЕАЭС при формировании и реализации проектов в области электромобилестроения, проект соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок", - добавили там.

Намечено также рассмотреть "изменения в протокол об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств ЕАЭС об уплаченных суммах косвенных налогов, в правила проведения исследований биоэквивалентности лекарств в рамках ЕАЭС, а также в прежние решения Совета ЕЭК в отношении двигателей, запасных частей и оборудования для техобслуживания или ремонта самолетов гражданской авиации".

Сообщается, что ряд решений планируется принять в сферах таможенного, тарифного и технического регулирования. Совет ЕЭК внесет изменения в свое прежнее решение об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования, а также в порядок функционирования систем электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники.

Кроме того, в повестке заседания значатся вопросы о подготовке и проведении отдельных мероприятий в рамках председательства России в органах ЕАЭС в 2023 году и ряд других.

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