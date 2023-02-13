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ТЭК 13.02.2023 10:56

В Карабахе и Восточном Зангезуре предпринимателями началась реализация около 70 проектов с инвестициями в 135 млн манатов

Предприниматели до сих пор представили 1 358 обращений для реализации проектов на освобожденных территориях Азербайджана – Карабахе и Восточном Зангезуре, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

«Из них 895 обращений направлены местными компаниями, 463 — иностранными. В целом 587 обращений связаны с инвестиционными проектами, 553 — с проведением различных работ и оказанием услуг, 218 — по другим направлениям», - отметили в ведомстве.

В Минэкономики добавили, что 90% поступивших инвестиционных проектов были представлены местными компаниями, 10% — иностранными.

«На сегодняшний день уже начались работы по 67 проектам, суммарные инвестиции в которые оцениваются в 135 млн манатов. В эти проекты уже вложено 50 млн манатов и создано более 670 рабочих мест», - подчеркнули в министерстве.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАРАБАХ, ПРОЕКТЫ, ИНВЕСТИЦИИ


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