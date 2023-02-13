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Наука и образование 13.02.2023 11:07

Минобразования направит 100 тыс. манатов на подготовки ПСД на строительство здания театра для одного из вузов Азербайджана

Хозрасчетное Управление по капитальному строительству и снабжению Министерства науки и образования привлекло ООО «Yeni Memar» для подготовки проектно-сметной документации (ПСД) на строительство здания театра Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала закупок www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт на сумму 100,536 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБРАЗОВАНИЯ, ДОКУМЕНТАЦИЯ, ТЕНДЕР

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