Минобразования направит 100 тыс. манатов на подготовки ПСД на строительство здания театра для одного из вузов Азербайджана

Хозрасчетное Управление по капитальному строительству и снабжению Министерства науки и образования привлекло ООО «Yeni Memar» для подготовки проектно-сметной документации (ПСД) на строительство здания театра Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала закупок www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт на сумму 100,536 тыс. манатов.

Х.Насирзаде