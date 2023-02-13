Алиев принял участие в церемонии закладки в Азербайджане фундамента новой теплоэлектростанции мощностью 1280 МВТ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник во дворце «Гюлистан» принял участие в церемонии закладки фундамента новой теплоэлектростанции мощностью 1280 МВТ.
Глава государства в своем выступлении выразил уверенность в том, что открытие новой станции состоится в 2025 году.
«Это очень знаменательное событие, которое значительно усилит энергетический потенциал нашей страны и в то же время еще больше повысит значение Мингячевира, как центра электроэнергетики Азербайджана. Мингячевир и так в настоящее время является нашим главным городом в области электроэнергетики. Электростанция, действующая в Мингячевире, сегодня обеспечивает большую часть потребностей страны в электроэнергии», - сказал президент.
Как сообщалось ранее, 25 октября 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о модернизации Азербайджанской теплоэлектростанции в Мингячевире. Согласно распоряжению, планируется «рациональная модернизация» Азербайджанской ТЭС с применением современных технологий к действующему оборудованию для увеличения мощностей 7-го и 8-го энергоблоков (текущая суммарная мощность 600 МВт) еще на 1280 МВт.
Азербайджанская ТЭС имеется 8 блоков по 300 МВт установленной мощности каждый. На станции производится около 45% всей вырабатываемой в Азербайджане электроэнергии. Первый блок станции был запущен в 1981 году при участии общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
Н.Аббасова
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