В Польше рассчитывают на размещение в стране постоянных военных баз НАТО

Польские власти хотели бы иметь в стране постоянные военные базы НАТО.
"Мы хотели бы услышать объявление о размещении постоянных военных баз НАТО в Польше. Мы хотели бы, чтобы это произошло, но такие решения принимают американцы ", - сказал в понедельник в эфире Польского радио заместитель министра главы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик.
Он напомнил, что в ходе недавнего визита в США он обращался к американской стороне с призывами о размещении таких военных баз в Польше.
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