Новак: РФ в 2023г направит в дружественные страны более 80% экспорта нефти, 75% - нефтепродуктов

Россия в 2023 году намерена сместить акцент экспорта нефти и нефтепродуктов в дружественные страны, увеличив их долю в общей структуре зарубежных поставок до 75-80%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в статье журнала "Энергетическая политика".

"В текущем году в дружественные страны планируется направить более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов. Что касается поставок в государства, которые поддерживают нелегитимные ценовые ограничения, здесь наша позиция широко известна и остается неизменной: российскую нефть такие страны не получат", - сообщил Новак.

Он напомнил, что добыча нефти в РФ в 2022 году составила 535,2 млн т, что на 2% больше, чем в предыдущем году. Экспорт нефти вырос на 7,6% - до 242 млн т. Объем нефтепереработки снизился на 3%, до 272 млн т, при этом вследствие модернизации НПЗ увеличился выпуск бензина (на 4,4%, до 42,6 млн т) и дизельного топлива (на 6%, до 85 млн т), а глубина переработки нефти составила 83,9%, что на 0,5 п.п. больше, чем в 2021 году.

Вице-премьер также отметил, что в прошлом году для переориентации поставок в дружественные страны был реализован проект увеличения транспортировки в направлении порта Козьмино, что обеспечило рост транспортировки нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона до 42 млн т в год.

Ранее глава "Транснефти" Николай Токарев сообщал, что в прошлом году объем перевалки в Козьмино составил 42 млн т нефти при проектной мощности порта в 30 млн т.