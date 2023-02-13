Германские компании приглашены к участию в инфраструктурных и инвестиционных проектах в Карабахе и В.Зангезуре

В Берлине состоялось 9-е заседание азербайджано-германской рабочей группы высокого уровня по торговле и инвестициям, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

Сопредседателем с азербайджанской стороны является замминистра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов, с германской – торговый директор Федерального министерства экономики и защиты климата Доминик Шнихельс.

«В ходе заседания стороны обсудили возможности для работы немецких компаний в промышленных парка в Азербайджане и Свободной экономической зоне Алят. Также были обсуждены развитие сотрудничества в области альтернативной энергии и транспорта, вопросы расширения обмена опытом», - отметили в министерстве.

На встрече также были отмечены бизнес-возможности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в частности немецкие компании были приглашены к участию в инфраструктурных и инвестиционных проектах.

Б.Рустамбеков