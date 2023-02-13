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13.02.2023 14:11

Поддержите Турцию через приложение Yelo

Yelo Bank создал возможность выразить свою поддержку братской Турции в эти трудные дни. Таким образом, вы можете напрямую пожертвовать AFAD (Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турецкой Республики) через приложение Yelo.

Для этого в меню «Платежи» выберите раздел «Пожертвование в Турцию» и добавьте необходимую информацию. Обратите внимание, что при пожертвовании AFAD через приложение Yelo комиссия и НДС не взимаются. Вы можете скачать приложение Yelo прямо сейчас: https://bit.ly/yldnjy

Yelo Bankеще раз выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших во время трагедии и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.


Есть дополнительные вопросы по банковским услугам или по возврату НДС? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.

Yelo Bank – Яркий банкинг!

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