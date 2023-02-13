ЕС хочет ввести санкции в отношении Альфа-банка и еще трех банков РФ

Евросоюз собирается включить в новый пакет санкций четыре российских банка, включая Альфа-банк, а также ввести запрет на поставки в Россию ряда товаров, сообщает Politico со ссылкой на источники.
"Новые финансовые санкции затронут четыре российских банка, включая крупнейший частный банк России - Альфа-банк", - информирует издание.
При этом агентство Bloomberg передает со ссылкой на источники, знакомые с этой темой, что некоторые страны ЕС выступают против добавления в санкционные списки очередных банков РФ.
Всего в санкционные списки планируют включить 130 физических и юридических лиц, в том числе военных, журналистов государственных СМИ, а также компании и физлица в других странах, связанные с российской военной отраслью или с группой "Вагнер".
Помимо этого ЕС хочет ввести запрет на импорт из России каучука и битума. Также Брюссель хочет запретить работу граждан РФ в правлении компаний, обслуживающих важнейшую инфраструктуру, например, электросети, а также в компаниях-поставщиках газа.
Кроме того, экспортные ограничения могут коснуться поставок из ЕС в РФ грузовиков и других тяжелых транспортных средств, строительной техники и прочих машин, используемых в строительном секторе. Также власти ЕС планируют дополнительные запреты на экспорт в России электронных компонентов, которые можно использовать при производстве оружия.
Однако, отметили источники, неясно, затронет ли новый санкционный пакет алмазы.
Кроме того, в Брюсселе планируют внести в черные списки судоходную компанию, базирующуюся в Дубае, которую подозревают в помощи России в обходе действующих санкций. Но источники уточнили, что в ходе дискуссий со стороны средиземноморских стран поступали возражения против этой меры.
Между тем, один из источников Bloomberg заявил, что ЕС вряд ли введет санкции против компании "Росатом", поскольку несколько стран-членов блока выступили против такого шага.
Ранее в ЕС сообщали, что планируют в конце февраля ввести очередной, десятый по счёту, пакет санкций в отношении России.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что согласно замыслу, в десятый пакет санкций должны, среди прочего, войти запреты на поставки в Россию "товаров, альтернативу которым практически невозможно найти". Она добавила, что речь пойдет о товарах, которые, по оценкам ЕС, нужны российскому ВПК.
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