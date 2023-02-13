Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП еврозоны на 2023 год до 0,9%

Европейская комиссия улучшила прогноз роста экономики еврозоны на 2023 год до 0,9% с ожидавшихся в ноябре 0,3%, однако сообщила, что прогноз остается слабым, поскольку высокая инфляция и резкий подъем процентных ставок, как ожидается, окажут негативное влияние на активность.
Прогноз роста экономики Европейского союза на 2023 год был повышен до 0,8% с 0,3% в ноябре.
"Европейская экономика с началом 2023 года чувствует себя лучше, чем прогнозировалось осенью", - отмечает ЕК.
В 2024 году, как ожидает Еврокомиссия, ВВП еврозоны вырастет на 1,5%, как и прогнозировалось в ноябре, экономика Евросоюза - на 1,6%, что также совпадает с предыдущим прогнозом.
В обзоре ЕК говорится, что инфляция в Европе, как и прогнозировалось в ноябре, преодолела пиковые значения, тогда как состояние экономики продолжило улучшаться. Это позволяет предположить, что экономическая активность избежит спада в первом квартале 2023 года.
ЕК пересмотрела прогнозы инфляции и теперь ожидает, что инфляция в еврозоне в 2023 году составит 5,6% вместо ранее ожидавшихся 6,1%. Прогноз на 2024 год был понижен до 2,5% с ранее ожидавшихся 2,6%.
В ЕС потребительские цены в 2023 году, как ожидается, вырастут на 6,4%, в 2024 году - на 2,8%. Предыдущие прогнозы предусматривали рост на 7% и 2,6% соответственно.
Еврокомиссия отмечает сохраняющуюся устойчивость рынка труда, отмечая, что уровень безработицы в ЕС в декабре остался на историческом минимуме в 6,1%.
ЕК существенно улучшила прогноз для ВВП Германии в 2023 году и теперь ожидает роста немецкой экономики на 0,2% вместо снижения на 0,6%. В 2024 году экономика Германии, как ожидается, вырастет на 1,3%, а не на 1,4%, как прогнозировалось в ноябре.
Прогноз роста экономики Франции на 2023 год повышен до 0,6% с 0,4%, на 2024 год - снижен до 1,4% с 1,5%.
ВВП Италии, как ожидается, поднимется на 0,8% и 1% в 2023 и 2024 годах (предыдущий прогноз - 0,3% и 1,1%).
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