«То, что уже достигнуто, и то, что запланировано, дает мне уверенность в будущем AccessBank-а»: интервью с Дариушем Каспршиком, Членом Наблюдательного Совета AccessBank

- Г-н Каспршик, как, по Вашему мнению, события последних лет повлияли на банковский сектор Азербайджана? Существуют ли какие-либо аспекты деятельности, которым банкам в целом следует уделять больше внимания?

- Сейчас банковская экосистема достаточно сложна и рынок ставит перед банками достаточно амбициозные цели. Я вижу множество влияющих факторов, включая геополитические потрясения, колебание цен, нехватку ресурсов… Кроме того, растет давление со стороны как регулирующих органов, так и клиентов - в вопросах принятия и следования стандартам ESG - экологического, социального и корпоративного управления. Опираясь на 30-летний опыт работы в банковской сфере, я отметил бы следующее:

· Есть современная теория «Черного Лебедя», которая рассматривает труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. Банковский сектор Азербайджана должен принять во внимание, что «черные лебеди» существуют – мы стали свидетелями многочисленных событий в последние годы – та же пандемия и военные конфликты. Нет уверенности в том, что такого рода нелицеприятные события больше не повторятся, поэтому банкирам необходимо принять определенные меры, чтобы всегда быть к ними готовыми.

· Текущая цифровизация и глобализация создают большие возможности, но в то же время подразумевают необходимость огромных инвестиций в технологии, меры кибербезопасности и т.п. Положительным моментом является то, что эти инвестиции облегчат работу банковских организаций, приведя к автоматизации многих процессов и большим возможностям клиентам для самообслуживания. А это в конечном итоге сделает повседневную банковскую деятельность менее затратной.

· Несмотря на меняющуюся среду, инновации, технологии, новые банковские модели и продукты-, ключевой аспект остается неизменным: в финансовой деятельности самое ценное - это доверие – ценность, которую необходимо строить и не позволять ее разрушить.

- Считаете ли вы, что AccessBank хорошо перенес рыночные потрясения последних лет? Если да, то какова основная причина?

- Я уже более трех лет являюсь Членом Наблюдательного Совета AccessBank и за это время не перестаю восхищаться огромными усилиями всего коллектива, который сделали прогресс возможным в столь сложных обстоятельствах. Я ценю влечение и устремления моих коллег, рад видеть, что многие изменения реализованы и еще больше - запланировано для обеспечения устойчивого развития AccessBank-а. Я уверен, что мы сумели успешно преодолеть сложный период и получили прочную основу для нового этапа дальнейшего развития нашего банка. 20-летие AccessBank-а является прекрасной возможностью c одной стороны отметить завершение необходимой реструктуризации, а с другой – как начало нового периода. Лично я счастлив тому, что являюсь свидетелем и участником этой трансформации. То, что было уже достигнуто и что запланировано на ближайшее будущее, дает мне уверенность в будущем AccessBank-а.

- Что Вы ожидаете от AccessBank в ближайшие пять лет?

- Я считаю, что AccessBank в последнее время добился огромного прогресса и уверенно встал на путь дальнейшего развития. Это фундаментальное достижение, которое позволяет уделить больше внимания будущим разработкам.

В постоянно меняющейся среде банку необходимо постоянно приспосабливаться. Это в первую очередь касается членов коллектива - их профессиональной подготовки, преданности делу и общей ответственности. Затем - новые пруденциальные правил, касающиеся, помимо прочего комплаенса, вопросов управления рисками и т.д. Говоря о приспосабливаемости, не в последнюю очередь стоит упомянуть об определенных инвестициях в технологии, что станет предпосылкой для дальнейшей цифровизации, точности операций, разработки продуктов и т.п.

Очень важно, чтобы AccessBank стал более активным с точки зрения инновационности продуктов, чтобы облегчить привлечение новых клиентов розничного сектора, так как очень важна диверсификация клиентского портфеля, а следовательно - и рисков. Параллельно также важно не забывать о работе с микропредпринимателями, в том числе, занятыми в сельском хозяйстве. Баланс в работе с клиентами из разных секторов имеет решающее значение для обеспечения устойчивого роста банка в ближайшие годы.

Со всеми извлеченными за последнее время уроками, полной энтузиазма командой банка и необходимыми инвестициями, AccessBank укрепит свои позиции в качестве одного из лидеров рынка, оставаясь гибким и успешным новатором. Я со своей стороны продолжу работу с командой AccessBank и буду поддерживать все ее начинания. Как говорится - удачи нам всем!