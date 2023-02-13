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Карабах 13.02.2023 14:28

Генерирующие мощности в Восточном Зангезуре к 2024г достигнут 200 МВт - Алиев

В Экономическом районе Восточный Зангезур в 2021-202гг создано более 50 МВт генерирующих мощностей, этот показатель до конца 2023 года достигнет 200 МВт, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Восстановительно-реконструкционные работы на освобожденных от оккупации территориях мы начали, прежде всего, в сфере электроэнергетики. Уже построено более 10 подстанций и более 10 гидроэлектростанций. В регионе Восточный Зангезур за два года мы создали более 50 МВт генерирующих мощностей и этот показатель до конца текущего года достигнет 200 МВт. То есть всего лишь за три года на освобожденных территориях мы создадим 200 МВт генерирующих мощностей. Все станции подключены к общей сети», - сказал Алиев в понедельник на церемонии закладки фундамента новой теплоэлектростанции.

Глава государства отметил, что большой гидроэнергетический потенциал Восточного Зангезура и Карабаха позволит создать в этих регионах до 500 МВт, генерирующих мощностей и это направление остается приоритетным.

Алиев также сообщил, что за последние 20 лет в стране построено 34 электростанции, общей генерирующей мощностью 3400 МВт.

«Для сравнения отмечу, что на сегодня общая генерирующая мощность электростанций в Азербайджане составляет 7200 МВт, из них за последние 20 лет создано 3400 МВт. А теперь представьте, если бы мы этого не сделали, если бы этот вопрос не был бы приоритетным, то сегодня наше экономическое и промышленное развитие могло бы оказаться под вопросом и сегодня мы не смогли бы обеспечить собственную энергетическую безопасность. То есть все работы были выполнены вовремя и последовательно. Новая электростанция, которая заработает в 2025 году, еще больше укрепит наш энергетический потенциал. Потому что в этом есть потребность и в Азербайджане, и в Европе», - добавил президент.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ЗАНГЕЗУР, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ


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