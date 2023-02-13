Итальянская Iveco создаст на освобожденных территориях Азербайджана предприятие по производству грузовых автомобилей – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял представителей итальянских компаний и делегацию во главе с министром по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсой.
В информации на сайте президента Азербайджана отмечается, что Алиев на встрече сказал, что итало-азербайджанские отношения имеют стратегическое значение, и официальный Баку стремится к дальнейшему расширению этих рамок стратегического партнерства.
Двусторонние политические отношения, по словам азербайджанского лидера, находятся на очень высоком уровне, о чем свидетельствуют официальные визиты лидеров двух стран, а также визиты трех итальянских министров в Азербайджан с 11 января 2023 года по сегодняшний день.
«Приезд трех министров итальянского правительства в Азербайджан с 11 января по сегодняшний день очень важен, и я могу сказать, что это событие чрезвычайное. В ходе этих визитов мы обсуждали и будем обсуждать вопросы сотрудничества в военной, военно-технической, энергетической, а также инвестиционной и торговой сферах в целом», - подчеркнул Алиев.
По его словам, проекты в нефтегазовом секторе и энергетике составляют укрепляют двусторонние отношения. При этом президент отметил, что Баку хочет добиться большей диверсификации в торговых отношениях с Римом.
Глава государства отметил, что итальянские компании сегодня активно участвуют в реализации проектов на освобожденных территориях.
Президент добавил, что Баку заинтересован, чтобы в восстановительных работах на освобожденных землях - в Карабахе и Восточном Зангезуре - участвовало больше итальянских компаний, как в строительстве, сфере услуг, инвестициях, так и в качестве подрядчиков. В этой связи Алиев отметил итальянскую компанию «Iveco», которая уже приступила к созданию на освобожденных территориях собственного предприятия, где планируется выпуск грузовых автомобилей.
«В ходе встречи отмечена важность деятельности азербайджано-итальянской межправительственной комиссии, подчеркнута важность проведения заседания данной комиссии в кратчайшие сроки с точки зрения реализации поставленных задач. Кроме этого, стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии, сельскохозяйственного машиностроения, фармацевтической промышленности, науки, образования, культуры и других областях», - подчеркивается в информации.
Для реализации этих вопросов даны поручения по осуществлению взаимных визитов на уровне профильных министерств.
Х.Насирзаде
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