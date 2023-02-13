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СНГ 13.02.2023 14:45

Санду заявила, что Россия готовит диверсионные действия для госпереворота в Молдове

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия готовит диверсионные действия с целью совершения государственного переворота в республике.

На брифинге в понедельник в Кишиневе она напомнила, что недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского о наличии плана у Москвы дестабилизировать ситуацию в Молдове были подтверждены Службой информации и безопасности республики.

Подобные планы "подрывных действий на территории нашей страны - это не новость", сказала Санду. По ее словам, "такие попытки осуществлялись и ранее, осенью прошлого года. Но они не были реализованы, благодаря решительным действиям наших органов безопасности".

"Акцент делался на энергетический кризис, чтобы спровоцировать недовольство населения и осуществить агрессивные действия в ходе протестов", - отметила глава государства.

Она призвала сохранять спокойствие, отметив, что органы безопасности предпринимают необходимые меры.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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