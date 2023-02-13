Санду заявила, что Россия готовит диверсионные действия для госпереворота в Молдове

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия готовит диверсионные действия с целью совершения государственного переворота в республике.
На брифинге в понедельник в Кишиневе она напомнила, что недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского о наличии плана у Москвы дестабилизировать ситуацию в Молдове были подтверждены Службой информации и безопасности республики.
Подобные планы "подрывных действий на территории нашей страны - это не новость", сказала Санду. По ее словам, "такие попытки осуществлялись и ранее, осенью прошлого года. Но они не были реализованы, благодаря решительным действиям наших органов безопасности".
"Акцент делался на энергетический кризис, чтобы спровоцировать недовольство населения и осуществить агрессивные действия в ходе протестов", - отметила глава государства.
Она призвала сохранять спокойствие, отметив, что органы безопасности предпринимают необходимые меры.
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