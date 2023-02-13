Азербайджанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на Каспии

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в понедельник в акватории Каспийского моря, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). Подземные толчки были зафиксированы в 14:19 по бакинскому времени. Согласно оперативным данным сейсмологов, эпицентр землетрясения имел координаты 39.36 градуса северной широты, 51.68 градуса восточной долготы, очаг залегал на глубине 60 километров. Р.Керимов

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