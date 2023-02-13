Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.02 $/bbl +/- WTI 79.72 +1.66 Brent 86.39 +1.89

Это интересно 13.02.2023 15:18

Азербайджанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на Каспии

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в понедельник в акватории Каспийского моря, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Подземные толчки были зафиксированы в 14:19 по бакинскому времени.

Согласно оперативным данным сейсмологов, эпицентр землетрясения имел координаты 39.36 градуса северной широты, 51.68 градуса восточной долготы, очаг залегал на глубине 60 километров.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАСПИЙ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


Похожие новости


На Каспии произошло землетрясение В Азербайджане зафиксировали землетрясение на Каспии магнитудой 3,5 Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Каспийском море В Азербайджане зафиксировали землетрясение на Каспии магнитудой 3,6 На Каспии произошло землетрясение магнитудой 3 На Каспии произошло землетрясение магнитудой 3,6 На Каспии произошло землетрясение магнитудой 4 балла В азербайджанском секторе Каспия произошло землетрясение В азербайджанском секторе Каспия произошло землетрясение В азербайджанском секторе Каспия произошло землетрясение

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az