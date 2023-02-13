Нефть дешевеет после роста в конце прошлой недели

Цены на нефть продолжают опускаться в ходе торгов в понедельник после роста более чем на 2% в пятницу на новостях о намерении России уменьшить добычу.
Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:53 в понедельник составляет $85,45 баррель, что на $0,94 (1,09%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,91 (1,14%), до $78,81 за баррель.
На этой неделе трейдеры в том числе ждут данных о динамике потребительских цен в США, которые будут опубликованы во вторник.
"Цены на нефть снижаются, поскольку трейдеры ожидают потенциального ослабления прогноза спроса на нефть, так как данные об инфляции могут вынудить Федрезерв ужесточать монетарную политику более быстрыми темпами", - говорит старший аналитик OANDA Эдвард Мойя.
В пятницу вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что в марте страна намерена сократить добычу нефти на 500 тыс. б/с.
Такое решение стало первым серьезным сигналом, что введенные против страны западные санкции оказывают влияние на ее производство, отмечает агентство Bloomberg.
ОПЕК+ вряд ли будет наращивать добычу в ответ на ее снижение Россией, сказали "Интерфаксу" несколько представителей стран альянса, пожелавшие остаться неизвестными.
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