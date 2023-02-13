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АПК 13.02.2023 15:54

Азербайджан разрешил еще 23 компания РФ поставки продукции животноводства

Азербайджан разрешил еще 23 российским компаниям поставки продукции животноводства на свой рынок.

Как сообщает Россельхознадзор, такое решение приняло агентство продовольственной безопасности Азербайджана на основании представленных службой гарантий соответствия предприятий нормативным требованиям республики.

Речь идет о предприятиях, выпускающих и хранящих продукцию животноводства, в том числе корма и кормовые добавки.

В настоящее время право на экспорт этой продукции в Азербайджан имеют более 1 180 российских компаний.

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