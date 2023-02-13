Страны НАТО обсудят 14-15 февраля защиту критической инфраструктуры, включая кабели и трубопроводы

Защита критически важной инфраструктуры стран Североатлантического альянса будет занимать важное место в повестке совещания министров обороны НАТО 14-15 февраля в Брюсселе, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
"НАТО работает над этим уже много лет, и мы выводим эту работу на новый уровень. Я решил создать новую координационную группу в штаб-квартире НАТО, чтобы составить карту наших уязвимостей и взаимодействовать с промышленностью. Это укрепит наши усилия по предотвращению и противодействию угрозам критически важной инфраструктуре, включая подводные кабели и трубопроводы", - сказал Столтенберг в понедельник на пресс-конференции по случаю предстоящей министерской встречи.
Он сообщил, что лидеры государств-членов НАТО на саммите организации в Вильнюсе 11-12 июля примут дальнейшее решение по активизации работы в этой области.
"Мы будем также тесно сотрудничать с Евросоюзом через целевую группу НАТО-ЕС по устойчивости критически важной инфраструктуры", - добавил генсек Североатлантического альянса.
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