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ТЭК 13.02.2023 17:34

Страны НАТО обсудят 14-15 февраля защиту критической инфраструктуры, включая кабели и трубопроводы

Защита критически важной инфраструктуры стран Североатлантического альянса будет занимать важное место в повестке совещания министров обороны НАТО 14-15 февраля в Брюсселе, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"НАТО работает над этим уже много лет, и мы выводим эту работу на новый уровень. Я решил создать новую координационную группу в штаб-квартире НАТО, чтобы составить карту наших уязвимостей и взаимодействовать с промышленностью. Это укрепит наши усилия по предотвращению и противодействию угрозам критически важной инфраструктуре, включая подводные кабели и трубопроводы", - сказал Столтенберг в понедельник на пресс-конференции по случаю предстоящей министерской встречи.

Он сообщил, что лидеры государств-членов НАТО на саммите организации в Вильнюсе 11-12 июля примут дальнейшее решение по активизации работы в этой области.

"Мы будем также тесно сотрудничать с Евросоюзом через целевую группу НАТО-ЕС по устойчивости критически важной инфраструктуры", - добавил генсек Североатлантического альянса.

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Тэги: НАТО, МИНОБОРОНЫ, СОВЕЩАНИЕ


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