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Дальнее зарубежье 13.02.2023 18:43

Столтенберг считает инциденты с аэростатами иллюстрацией того, что Китай и Россия стремятся собирать больше разведданных

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что инциденты с аэростатами, сбитыми в Северной Америке - иллюстрация того, как такие страны, как Китай и Россия ищут все способы активизации сбора разведданных.

"Случаи с аэростатами - это иллюстрация тенденции, в рамках которой Китай и Россия наращивают сбор разведданных, используя для этого разные платформы", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Важно, чтобы мы оставались начеку", - добавил он. При этом глава НАТО не стал уточнять, кому, по его мнению, принадлежат все четыре обнаруженные аэростата.

Ранее в феврале в небе над США был обнаружен и сбит китайский аэростат, который в Вашингтоне назвали разведывательным. В МИД КНР заявили, что аэростат был гражданским объектом, который использовался в научных целях, главным образом метеорологических. Его появление в воздушном пространстве США в Пекине объяснили тем, что он сбился с курса.

В последние дни над территориями США и Канады произошли еще три аналогичных инцидента: ранее два объекта были уничтожены над Аляской и над Юконом. Накануне воздушную цель сбили над озером Гурон на границе США и Канады. Вашингтон и Оттава расследуют эти инциденты.

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