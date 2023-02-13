Столтенберг считает инциденты с аэростатами иллюстрацией того, что Китай и Россия стремятся собирать больше разведданных

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что инциденты с аэростатами, сбитыми в Северной Америке - иллюстрация того, как такие страны, как Китай и Россия ищут все способы активизации сбора разведданных.
"Случаи с аэростатами - это иллюстрация тенденции, в рамках которой Китай и Россия наращивают сбор разведданных, используя для этого разные платформы", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
"Важно, чтобы мы оставались начеку", - добавил он. При этом глава НАТО не стал уточнять, кому, по его мнению, принадлежат все четыре обнаруженные аэростата.
Ранее в феврале в небе над США был обнаружен и сбит китайский аэростат, который в Вашингтоне назвали разведывательным. В МИД КНР заявили, что аэростат был гражданским объектом, который использовался в научных целях, главным образом метеорологических. Его появление в воздушном пространстве США в Пекине объяснили тем, что он сбился с курса.
В последние дни над территориями США и Канады произошли еще три аналогичных инцидента: ранее два объекта были уничтожены над Аляской и над Юконом. Накануне воздушную цель сбили над озером Гурон на границе США и Канады. Вашингтон и Оттава расследуют эти инциденты.
Гафарова и Володин обсудили попытки Европарламента и ПАСЕ вмешаться в ситуацию вокруг Карабаха
Парламенты Азербайджана и РФ подписали соглашение о сотрудничестве
Итальянская Iveco создаст на освобожденных территориях Азербайджана предприятие по производству грузовых автомобилей – Алиев
Украина с начала текущего сельхозгода экспортировала 29 млн т зерновых - Минагрополитики
Нефть дешевеет в ожидании данных об инфляции в США
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Крупный астероид приблизится к Земле 16 февраля
Азербайджанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на Каспии
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика перечислил 2,2 миллиона турецких лир для оказания поддержки братской Турции
«То, что уже достигнуто, и то, что запланировано, дает мне уверенность в будущем AccessBank-а»: интервью с Дариушем Каспршиком, Членом Наблюдательного Совета AccessBank
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают